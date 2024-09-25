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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? TBMM yeni dönem gündem başlıkları

        Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılıyor? Yeni yasama döneminin gündeminde neler olacak?

        29 Temmuz'daki birleşimin ardından tatile giren TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılına hazırlanıyor. Tatil süresince Meclis'te yapılan bakım ve onarım çalışmalarında da sona gelindi. Meclis oldukça yoğun bir programla yeni döneme girecek. Peki, TBMM ne zaman açılıyor, bu sene gündemde hangi maddeler olacak? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:53
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        • 1

          Türkiye Millet Meclisi, yeni yasama yılına hazırlanıyor. Yeni dönem öncesi başlayan bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Meclisin tatil olduğu sürece zeminler, asansör, lambalar gibi birçok detay elden geçirildi. Hatta başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi. Peki, TBMM ne zaman açılıyor, bu sene gündemde hangi maddeler olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 TBMM NE ZAMAN AÇILIYOR?

          29 Temmuz'daki birleşimin ardından tatile giren TBMM Genel Kurulu,15 ve 16 Ağustosta gerçekleşen iki olağanüstü toplantının ardından 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak.

          Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

          Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

        • 4

          9. YARGI PAKETİ

          Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

        • 5

          ARABULUCULUKTA YENİ DÖNEM

          Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

        • 6

          SAHİPSİZ ARAÇLARIN SATIŞ USULÜ YENİDEN BELİRLENECEK

          Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

        • 7

          ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ

          Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifine göre de Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

          Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

        • 8

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO YOLU AÇILIYOR

          Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

          Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

        • 9

          ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇ CEZALARI ARTACAK

          Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

          Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

        • 10

          TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK TEKLİF

          Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

        • 11

          Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

          Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

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