Türkiye bu canlı yayını seyretti! Aysun sahte gelin mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün, çok konuşulacak anlar yaşandı. Kayınbaba ve kayınvalidenin “Gelinimiz sahte gelin” suçlamalarına Aysun şok bir şekilde cevap verdi.

“SAHTE GELİN DEĞİLİM, BEN HAMİLEYİM”

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“HAMİLE GELİNİMİZ DOLANDIRICI”

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibiyle sabah saatlerinde doğum kontrolüne gittiğini söyleyen Aysun, hamile olduğunu açıkladı. Yine de bu haber kayınvalide ve kayınbabayı yumuşatmadı. Kayınbaba Mevlüt “Hamile gelinimiz dolandırıcı” cümlesini kullandı.

Aysun hala 800 bin liralık altınlarını alamadığını söylerken altınların annesinde olduğunu söylüyor. Kayınbaba ve kayınvalide ise altınların Aysun’un amcasında olduğunu iddia ediyor.