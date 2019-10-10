Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli mi? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

İşte Türkiye Arnavutluk maçına dair detaylar...

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arnavutluk karşılaşması 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 59. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 59. maçına Arnavutluk mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 58 maçta milliler, 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 40 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 25'ini kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 75 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

TÜRKİYE'DE 7. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK ARASINDA İLK MAÇ 1970'TE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇLARI

ürkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 22.03.2019 İşkodra Avr.Şam.Ele.Gru. 2-0 13.11.2017 Antalya Özel 2-3 12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0 26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0 25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2 21.01.1998 Antalya Özel 1-4 28.03.1985 Tiran Özel 0-0 11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1 27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0 14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3 13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.