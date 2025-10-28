Habertürk
        Türkiye: 3 - Kosova: 0 | MAÇ SONUCU (A Milli Kadın Milliler, Kosova'yı yendi)

        Türkiye: 3 - Kosova: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada da rakibin yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:00
        A Milli Kadın Milliler, Kosova'yı yendi!
        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

        Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

        Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

        Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Mirima Bockova (Slovakya), Paulina Baranowska (Polonya), Aleksandra Mostowska (Polonya)

        Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk.70 Kezban Tağ) Eda Karataş (Dk.87 Meryem Küçükbirinci) İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (Dk.70 Didem Karagenç) Ece Türkoğlu, Miray Cin (Dk.46 Busem Şeker) Kader Hançar (Dk.84 Melike Öztürk),

        Kosova: Kolgeci, Ramadani (Dk.80 Limani) Smaili, Ramaj (Dk.46 Sahiti) Gashi, Misini, Tahiri, Uka (Dk.68 Metaj) Halilaj, Memeti (Dk.84 Paci) Biqkaj (Dk.46 Mulliqi)

        Goller: Dk. 22 Melike Pekel, Dk. 29 Kader Hançar (Penaltıdan), Dk. 78 Busem Şeker (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk.26 Ramadani, Dk.28 Ramaj, Dk.66 Smaili (Kosova), Dk.60 Melike Pekel, Dk.76 Ebru Topçu (Türkiye)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Milliler'e tebrik!
