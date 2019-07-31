Şoray'ın kızıyla paylaştığı kareye takipçileri, "Sen bu yaşta kızından bile güzelsin sultanım", "Çok güzel ve çok asilsiniz" ve "Harikasınız sultanım" gibi yorumlarda bulundular.

Türkan Şoray'ın ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.