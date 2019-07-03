Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinde meydan katında gezip güzel havanın keyfini çıkartan Şoray, genç hayranlarının da yoğun ilgisine maruz kaldı.

Sadece fotoğraf çekilmekle kalmayıp, sarılıp iltifat eden gençleri kucaklayan Şoray, her zaman olduğu gibi görenleri kendisine hayran bıraktı.