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        Haberler Magazin Türkan Şoray'ın eski rahatsızlığı yeniymiş gibi sunuldu - Magazin haberleri

        Eski rahatsızlığı yeniymiş gibi sunuldu

        Türkan Şoray'ın 5 yıl öce atlattığı rahatsızlığının sosyal medyada yeniymiş gibi sunulması sanatçının yakınlarını endişeye sevk etti

        Giriş: 27.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:24
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        Yeniden sunulması endişeye sevk etti
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        'Cushing Sendromu'nu atlatmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada yapılan "Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı" içerikli bir paylaşım, sanatçının yakınlarını bir hayli endişelendi.

        Oysa Türkan Şoray, söz konusu rahatsızlığı atlatalı 5 yıl oldu. Vücudun fazla kortizon üretmesinden kaynaklanan 'Cushing Sendromu'nun tedavisine yönelik ameliyatlardan sonra Şoray'ın normal kilosuna dönmesini Habertürk, 7 Eylül 2020'de haberleştirdi.

        Cushing Sendromu bitti 20 kilo verdi
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        Sonuç itibarıyla; Türkan Şoray'ın 'Cushing Sendromu'nu atlatmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sanatçının bir hastalığa yakalanmış gibi gösterilmesi, sanatçının hayranlarını da üzüntüye sevk etti.

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        #Türkan Şoray
        #Cushing sendromu

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