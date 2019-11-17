Tarsus Belediyesi'nce düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe onur konuğu olarak katılan Türk Sineması´nın unutulmaz sanatçılarından Türkan Şoray, hayranlarının izdihamıyla karşılaştı. Söyleşinin olacağı salona doğru ilerleyen Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında etkilenirken, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtarıldı.

"TARSUSLARI SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden biridir. Bu filmi çekerken ve 40 metrelik bir kuyruk takıldığında kendimi gerçek bir yılan hissettim. Müthiş bir filmdi. Şahmeran efsanesinin yeni nesillere de anlatılıyor olması beni çok etkiledi. Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Tarsusluları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Etkinlik daha sonra Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların sunumu, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri ile devam etti.