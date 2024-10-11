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        Haberler Magazin Türkan Şoray'a, KKTC'de fahri doktora unvanı verilecek

        Türkan Şoray'a, KKTC'de fahri doktora ünvanı verilecek

        Türkan Şoray'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verileceği açıklandı. Türkan Şoray, katıldığı 3. Bozok Film Festivali'nde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:26
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        'Sultan'a fahri doktora
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yeşilçam'ın Sultanı" ünvanını taşıyan Türkan Şoray'ın, üniversitenin davetlisi olarak ülkeye gideceği, üniversitenin 2024 - 2025 akademik yılı açılış törenine katılacağı kaydedildi.

        Açıklamada; 16 Ekim'de gerçekleşecek programda, ünlü oyuncu Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı takdim edileceği ifade edildi. Ayrıca, 17 Ekim'de başrollerini; Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı 'Selvi Boylu Al Yazmalım'ın gösterimi yapılacak. Programa Şoray da katılacak.

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        Türkan Şoray, ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nce düzenlenen 3. Bozok Film Festivali’nin kapanışına katıldı. Türkan Şoray, onur konuğu olarak Yozgatlı öğrenciler ve halkla buluştu.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide, yaklaşık bin kişi, sanatçıya büyük ilgi gösterdi.

        Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde yapılan sohbette Türkan Şoray’a; sinema kariyeri, kadına şiddet, gençlerin sorunları, eğitim gibi birçok konuda sorular soruldu. Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı; gençlerin sinemaya ilgisini destekleyen, sinemaya teşvik eden bu organizasyon için çok mutlu olduğunu belirtti.

        Yozgat’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçı;"Gençlerle bir arada olmak harika bir duygu. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Daha aydınlık günlere sizinle çıkacağız. Okumak, hayata önde başlamak demek oluyor. Umarım okulunuz bittiğinde dilediğiniz işleri bulursunuz” dedi.

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        Okumanın içinde bir ukde olduğunu söyleyen Türkan Şoray; bu konuda duygularını; “Ben okula giderken, kendimi film setlerinde buldum. Öğretmen olacaktım, çok istiyordum ama olmadı. Mesleğim beni hayata hazırladı ama içimde her zaman okumanın eksikliğini hissettim. Gençlere tavsiyem: okuyun. Belki de bu eksiklikten dolayı belki bir okul yaptırdım. O çocukları gördükçe mutlu oluyorum. Keşke imkanı olan herkes bir okul yaptırsa ve çocuklarımız okusa. En büyük arzum bu" şeklinde dile getirdi.

        Öğrencilerden gelen, “Siz, 'Asya' olsaydınız, kimi seçerdiniz?” sorusuna Türkan Şoray; “Ben Asya olsaydım ben de 'Cemşit’i seçerdim. Çok doğru yaptı 'Asya'... Eğer 'İlyas’a gitseydim finali bu kadar etkili olmazdı. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim” diyerek cevap verdi.

        Sanatçı, “Türkan Şoray için aşk ne demek?” sorusunu ise “Aşk güzel bir duygu ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Evlat aşkı, doğa aşkı, vatan aşkı, sanata olan aşk gibi. Bir şeye aşk duymak ve aşık olmak çok güzel şey” şeklinde cevapladı.

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        Oynadığı rollerin kendisini etkileyip etkilemediği konusunda Türkan Şoray, şunları söyledi; “Oynadığım roller hayatımı çok etkiledi. Hayatı tanımadan sinemaya girdim. Hayatı tanımayan kadınları canlandırdım. Sonra daha bilinçli, güçlü, kendine güvenen kadınları canlandırdım. İster istemez o karakterlerle bütünleşiyorsunuz. Sorguladıkça kendi hayatınızı da sorguluyorsunuz. Hayatımı çok ama çok etkiledi oynadığım karakterler.”

        Söyleşiye Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Yusuf Hıdır, Yozgat halkı ve öğrenciler katıldı.

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        #Türkan Şoray
        #Girne Amerikan Üniversitesi

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