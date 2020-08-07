COVİD-19 pandemisinde yeni normal olarak adlandırılan düzenin normal olarak algılanması yakın gelecekte yine istenmeyen bir tabloyla karşılaşmamıza neden olabilir. Oysa özellikle İstanbul'da, pandemi ile mücadelede başarılı bir sınav vermiştik. Yeni normal değişik bir rahatlama olarak algılanınca sonuç yine endişeye yol açtı. Herkesin merak ettiği şey şu; Yoğun bakım servislerimiz yeni bir başvuru patlamasında ihtiyacı karşılamada yeterli mi ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu servislerle ilgili bir sorun var mı?
OLUŞTURULAN FARKINDALIK ARTIK YOK
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, COVID-19 pandemisinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayında, yoğun bakım yatak sayısının İstanbul'da yüzde 20-25 oranında artırıldığını söylüyor ve şu anki gidişata göre bu sayının yeterli olduğuna dikkat çekiyor. Cinel, "Pandeminin başlangıcı olan Mart ve Nisan aylarında ciddi bir farkındalık oluşturulmuştu. Elektif ameliyatlar ertelenmiş, hastalar mecbur kalmadıkça hastanelere gitmemeye başlamıştı. O dönemde hastanelerin çoğu COVID hastanesi haline dönüştürülmüştü. Ancak yeni normali yanlış algıladık ve toplum olarak tedbiri elden bıraktık. Bu süreçte, büyük hastanelerin bir kısmı COVID-19 ile ilişkisiz hastaneler haline dönüşürken eş zamanlı olarak özel hastaneler COVID'li hasta yatırmamaya başladı. Pandemi döneminde COVID dışı ertelenmiş olan sağlık problemleri birikmişti. Bunlar da artık hastanelerimizde çözülmeye başlayınca bundan sonra yaşanabilecek bir COVID atağında rezervlerimiz daha sınırlı kalabilir.
ESKİ DÜZENE DÖNME OLASILIĞIMIZ VAR
Prof. Dr. İsmail Cinel'e göre tedbirlerin uygulanmaması ve bireysel olarak dikkatli olunmaması halinde eski düzene dönme riskimiz bulunuyor. Cinel, mecbur kalınması halinde normal hastanelerin yeniden Covid hastanelerine dönüşebileceklerini belirtiyor. Son günlerin merak edilen konusu ise bugünlerde yoğun bakımların doluluk oranının nasıl olduğu sorusu. Prof. Dr. İsmail Cinel, "İstanbul'un Mart ve Nisan aylarında yaşadığı tabloyu, diğer bazı şehirler yeni yaşıyor. Bu şehirlerde yeni tedbirlerin devreye alınması gerekebilir. Aynı şey Ankara için de geçerli. Bu nedenle tehlikenin farkında olunması ve tüm Türkiye'de olmasa da bazı bölgelerde özel tedbirlerin geciktirilmeden devreye sokulması şart" diyor.
YENİ BİR SEFERBERLİK HAREKETİNE İHTİYACIMIZ VAR
Cinel'e göre içinde bulunduğumuz şartlar ve yakın gelecekle ilgili öngörüler düşünüldüğünde yeni bir seferberlik hareketine ihtiyacımız var. Çünkü artan yeni hasta sayılarının ne zaman zirve yapacağı bilinmiyor ve ne kadarının yoğun bakıma gereksinim duyacağı açık değil. "Yoğun bakımlarda 1980 hastayı bulduğumuz günleri gördük. Önümüzdeki dönemde bu sayının 2980'e ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle işimizi şansa bırakamayız. Bayram iyi geçmedi ve bunun sonuçlarını yakında göreceğiz. İstanbul Çin'in Wuhan'ıydı ve müthiş bir başarı elde etmiştik. Bunun getirdiği gevşeme ile yeni normale alışamadık ve bunu eski normal günler olarak algıladık. Aynı sorun şu an İstanbul dışında yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok daha zor günlerle karşılaşabileceğimizi unutmamalıyız" diyen Cinel'in uyarılarını dikkate almak gerekiyor.
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