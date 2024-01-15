Türk yayıncı İngiltere’de finalist oldu

REKLAM advertisement1

Türkiye’de özel eğitim kurumlarına İngilizce eğitim materyalleri sağlayan Macenta Yayıncılık, dünyanın ilk Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) temelli online İngilizce eğitim programını geliştirerek 2024 yılı İngiltere’de düzenlenen BETT ödüllerinde en prestijli kategorilerden biri olan "Transformational İmpact"te (Dönüşümsel Etki) finalist olarak adını duyurdu.

Aynı zamanda İngiltere’de düzenlenen dünyanın en önemli eğitim teknolojileri organizasyonunda finalist olan ilk Türk Eğitim Teknolojileri firması ve projesi oldu. The Globals isimli online İngilizce eğitim platformu, hem yazılım hem içerik üretimiyle Macenta Yayıncılık’ın geliştirdiği yüzde yüz yerli bir proje olarak adını finale yazdırdı.

İlkokuldan lise seviyesine kadar kullanılabilen online platform, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedeflerini öğrenmelerine imkan sağlayarak, farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesini hedefliyor.