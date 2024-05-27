Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali’nde gösterimde

REKLAM advertisement1

Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil ediyor. Gösterime giren Diyet Kola’nın oyuncuları arasında Doğa Çakır, Furkan Tekbıyık, Oğuz Kahraman ve Enes Has yer alıyor. Yol temalı 14 dakikalık kısa film Diyet Kola’da, genç bir çiftin bir benzin istasyonunda verdikleri mola ölümcül bir çatışmaya dönüşüyor. Issız bir otoyolun kenarındaki bu benzin istasyonunda gerilim yükselirken kazara gelişen olaylar akıl almaz sonuçlara yol açıyor.

77. Cannes Film Festivali’nde yer alan komedi – suç türündeki Diyet Kola, bu hafta gösterimde olmaya devam edecek. Doğa Çakır’ın başrolünü üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Bostancı’nın yaptığı “Mektuplar” kısa filmi de Nisan ayında Uluslararası İstanbul Film Festivali Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülmüştü.