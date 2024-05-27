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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali’nde gösterimde

        Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali’nde gösterimde

        Yönetmenliğini Çağrı Hazar Oğuz ve Tuna İnci Mısırlıoğlu'nun üstlendiği, genç oyuncu Doğa Çakır'ın başrolünde yer aldığı komedi – suç türündeki Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali'nin SHORT FILM CORNER | RENDEZ-VOUS INDUSTRY seçkisinde izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:11
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        Diyet Kola, Cannes Film Festivali'nde gösterimde
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        Türk yapımı kısa film Diyet Kola, Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil ediyor. Gösterime giren Diyet Kola’nın oyuncuları arasında Doğa Çakır, Furkan Tekbıyık, Oğuz Kahraman ve Enes Has yer alıyor. Yol temalı 14 dakikalık kısa film Diyet Kola’da, genç bir çiftin bir benzin istasyonunda verdikleri mola ölümcül bir çatışmaya dönüşüyor. Issız bir otoyolun kenarındaki bu benzin istasyonunda gerilim yükselirken kazara gelişen olaylar akıl almaz sonuçlara yol açıyor.

        77. Cannes Film Festivali’nde yer alan komedi – suç türündeki Diyet Kola, bu hafta gösterimde olmaya devam edecek. Doğa Çakır’ın başrolünü üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Bostancı’nın yaptığı “Mektuplar” kısa filmi de Nisan ayında Uluslararası İstanbul Film Festivali Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülmüştü.

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        #Çağrı Hazar Oğuz
        #diyet kola
        #Cannes Film Festivali
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