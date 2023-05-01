EuroCup'ta taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-23 sezonunun en iyi 5'i, organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Prometey'den D.J. Stephens, Gran Canaria'dan John Shurna ve Joventut Badalona'dan Ante Tomic'in yanı sıra Avrupa kupalarındaki ilk finaline çıkan Türk Telekom'dan da 2 isim kadroda yer aldı.

Normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Grant, çeyrek finalde 20 sayı, 7 asist, yarı finalde 19 sayı, 6 asist üretti.

17,7 sayıyla başkent ekibinin normal sezondaki en skoreri olan Bouteille ise çeyrek finalde 18 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, yarı finalde 16 sayı, 8 ribauntluk katkı sundu.

Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.