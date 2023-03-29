Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroCup

Türk Telekom - Buducnost: 77-72 (MAÇ SONUCU)

Türk Telekom, 7Days EuroCup B Grubu'ndaki 18'inci ve son maçında sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 77-72 mağlup etti. Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Türk Telekom böylece, grubu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.

Giriş: 29.03.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom - Buducnost: 77-72 (MAÇ SONUCU)
AA

Türk Telekom, 7Days EuroCup B Grubu'nun 18'inci ve son haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 77-72 yendi.

Maça her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası 7-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Buducnost VOLI'den O'brien, Green, Bell-Haynes ve Lazic'in sayılarına, Türk Telekom, Jones, Bouteille, Berke Demir ve Eric ile karşılık verdi. Mücadelenin ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamladı.

İkinci çeyreğe istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, Lazic, Green ve Kamenjas'ın sayılarına engel olamadı. 15. dakika 28-23 Karadağ temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Erkan Yılmaz, Sestina ve Taylor ile bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, çeyreğin bitimine 3 dakika kala 31-28 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 39-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası 49-43 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekibe boyalı alanda katı savunma uygulayan Türk Telekom, Bouteille ve Taylor ile bulduğu basketlerle aradaki farkı 16 sayıya (61-45) çıkardı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 61-45, Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna da iyi başlayan Türk Telekom, Eric, Taylor ve Sestina'nın sayılarıyla 33. dakikada farkı 22'ye (71-49) çıkardı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom'a sert savunma uygulayan konuk ekip, Lecomte, Lazic ve Kamenjas'ın sayılarıyla farkı 5'e (75-70) kadar indirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen maçı Türk Telekom 77-72 kazandı.

B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Türk Telekom, son 16 turunda A Grubu'nu yedinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Michele Rossi (İtalya), Sergio Silva (Portekiz)

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 5, Erkan Yılmaz 9, Sestina 8, Jones 11, Semih Erden, Berk Demir 3, Taylor 18, Eric 6, Bouteille 17

Buducnost VOLI: Reynolds, Bell-Haynes 14, Popovic 6, O'brien 8, Kaba, Atic 8, Lecomte 3, Lazic 16, Drobnjak, Green 8, Kamenjas 9

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-30

3. Periyot: 61-45

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tokat'ta bir kişi sokakta ölü bulundu
Tokat'ta bir kişi sokakta ölü bulundu
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Çin' açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Çin' açıklaması
Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip bıçakla kendini yaraladı
Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip bıçakla kendini yaraladı
Birçok ilde eğitime kar engeli! İşte 30 Mart tatil olan iller
Birçok ilde eğitime kar engeli! İşte 30 Mart tatil olan iller

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.