Türk Telekom: 72 - Galatasaray: 70 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, Galatasaray'ı 19 sayı geriye düştüğü maçta 72-70 yendi.

İki takımın da hücumda zorlanarak başladığı maçın ilk 5 dakikasını Galatasaray 10-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 22-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından basketlerle başlayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 15-29. Palmer ve Cummings'le etkili olan Galatasaray, 16. dakikada farkı 19 sayıya (21-40) yükseltti ve Türk Telekom'a mola aldırdı. Türk Telekom devrenin sonunda farkı biraz indirse de konuk ekip soyunma odasına 15 sayı farkla 44-29 önde gitti.

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Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı ve Galatasaray, 25. dakikayı 50-38 üstün geçti. Genç oyuncusu Melih Tunca'yla hem savunma hem de hücumda etkili olan Türk Telekom, final periyoduna girilirken farkı tek haneler çekti: 49-57.