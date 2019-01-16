Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a göndererek Türk futbol tarihinin en karlı satışlarından birini gerçekleştirdi. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 0 maliyetle takıma girip 11 milyon euro'ya satıldı. Cimbom'da bu alanda zirvedeki isim Arda Turan. Türk futbolu adına ise Cenk Tosun açık ara farkla kasayı doldurdu!

12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor'la oynanan maçının uzatma dakikalarında Fatih Terim, Türk futbolseverleri yeni bir yıldız adayıyla tanıştırdı. Donk'un genç oyuncunun sahada birkaç dakika fazla kalabilmesi için attığı depar hafızalara kazındı. Galatasaray şampiyonluğa yürürken 18 yaşındaki Ozan, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Fatih Terim ile Ozan Kabak'ın arasındaki ilişki 2018'e değil, çok daha öncesine 2011 yılına dayanıyordu. Galatasaray'ın başına üçüncü kez dönen Fatih Terim'in raporuyla 11 yaşında transfer olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı forma için ilerleyen yıllarda bolca alınteri döktü, özveride bulundu. Altyapıya seçildikten sonra iki sene Silivri'den Florya'ya giden genç futbolcunun babasının tayini Tekirdağ'a çıkınca futbolcu olma hayalinden vazgeçmedi.

BİR SENE BOYUNCA TEKİRDAĞ'DAN FLORYA'YA GİDİP GELDİ!

Sarı-kırmızılı formayı üzerinden çıkarmamak için de bir sene boyunca Florya'ya Tekirdağ'dan gidip geldi. Ertesi sene eğitimine İstanbul'da devam etmesi de onun için dönüm noktasıydı. Ancak o İstanbul'da normal bir lise kazanmadı. Türkiye'de yüzde 1'lik dilime girerek Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi'ni kazandı.

Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 8 ay sonra 18 yaşındaki Ozan, 17 kez daha sarı-kırmızı formayı giymiş olarak Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oldu. Çocuk olarak girdiği Florya'nın kapısından kulübüne 11 milyon euro gibi dev bir gelir getirerek çıktı.

Ozan Kabak çocukluktan itibaren kendisine iki ismi örnek aldı: Bülent Korkmaz ve Sergio Ramos

2017'de Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalayan oyuncu, yıllık 200 bin TL gibi cüzi bir miktar kazanıyordu. Altyapı ürünü Ozan, 0 bonservisle 11 milyon euro'luk kar sağladı.

Galatasaray'a en çok para kazandıran Türk futbolcu ise hala Arda Turan. Milli futbolcu, 2011 yazında La Liga takımlarından Atletico Madrid'e 13 milyon euro (12+1 bonus) karşılığı transfer oldu. Ozan gibi altyapıdan yetişen Arda, 0 maliyetle 13 milyonluk kar yarattı.

CENK TOSUN, SERVET GETİRDİ

Galatasaray'dan çıkıp Türk futbolu geneline baktığımızda zirvede Cenk Tosun'u görüyoruz. Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 3.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletip 22 milyon euro net bonservis getirisiyle Everton'ının yolunu tuttu.

CENGİZ HEM ALTINORDU'YA HEM BAŞAKŞEHİR'E KAZANDIRDI

Roma'da fırtınalar estiren, Avrupa devlerinin radarına giren Cengiz Ünder, hem yetiştiği kulüp Altınordu'ya hem de Başakşehir'e ciddi bir para getirdi. 2016'da Altınordu'nun Başakşehir'e 4.8 milyon euro'ya sattığı oyuncu, 2017'de Roma'ya 13.4 milyon euro'ya transfer oldu. Bu 13.4 milyon euro'nun 4.5 milyonu Altınordu'ya ödendi. Böylece İzmir ekibi 9 milyon euro'nun üstünde gelir elde etti.

HAYIRLI EVLAT ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ!

Altınordu'nun bir diğer parlattığı isim Çağlar Söyüncü de Freiburg'a net 2 milyon euro'ya gitti. Forma giyme bonuslarından da yaklaşık 750 bin euro alan Altınordu'ya asıl piyango Çağlar'ın Leicester City'ye satılmasıyla vurdu. 21 milyon euro'luk satış bedelinden anlaşma gereği yüzde 25'lik pay alan İzmir ekibinin kasasına 5 milyon 250 bin euro civarı bir para geldi. Kısacası toplamda 8 milyon euro gibi bir rakam Altınordu'nun karı oldu.

0 MALİYET - %100 KAR!

Türk futbolunda altyapı ürünü olup kulüplerine gelir getiren başka isimler de oldu elbette. Trabzonspor'dan Gökdeniz Karadeniz, Beşiktaş'tan Atınç Nukan ve Nihat Kahveci, Bursaspor'dan Enes Ünal, Manisaspor'dan Caner Erkin, Galatasaray'dan Tugay Kerimoğlu; 0 götürü - yüzde 100 gelir sağlayan futbolcular oldu.

AL-SAT MODELİ

Süper Lig ekiplerinin ülke içinden transfer ettikten sonra yüksek gelir elde ettiği futbolcular olarak ise Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile Okay Yokuşlu, Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm, Galatasaray'dan Ümit Davala, Hakan Ünsal ile Mehmet Topal ve Osmanlıspor'dan Serdar Gürler göze çarpıyor.