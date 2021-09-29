TTB'den o doktora inceleme talebi

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündeme geldi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.
TTB'DEN İNCELEME TALEBİ
TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."
"SEBEP DOKTORUN DANS ETMESİ DEĞİL"
Sosyal medyada gündem olan bu iç yazışma ile ilgili Türk Tabipleri Birliği'nden edindiğimiz bilgiye göre, programın olduğu gün TTB'ye birtakım şikayetlerde bulunuldu. Alınan şikayetlerin sebebinin, hekimin dans etmesiyle ilgili olmadığı; programın Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın reklamına dönüştürülmesi olduğu belirtildi.
Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu belirtilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu bildirildi.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Soruşturma açma yetkisi illerdeki tabip odalarındadır. Buralardaki soruşturmalar sonucunda ceza çıkarsa o dosya TTB Yüksek Onur Kuruluna gidiyor. Bu sırada hekim itiraz edebilir; ancak TTB'ye bazı hekimlerle ilgili şikayetler geldiği zaman TTB, tabip odasına 'Bu konuyu değerlendirin, biz bu konuda şikayet alıyoruz' şeklinde yazı yazabilir.
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