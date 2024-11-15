Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

        Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının bugün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştireceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 02:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MSB'den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

        Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Girne
        #haberler
        #Gazimağusa
        #KKTC
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Habertürk Anasayfa