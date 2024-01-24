Türk Sanat Müziği'nin genç yıldızları İş Sanat'ta parlıyor

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Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserinde 15 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Mehmet Berkan Geçgen (kamanca) ve Uygar Efe Bektaş (şan) yer aldı. Genç sanatçılar aynı zamanda, İş Sanat Parlayan Yıldızlar kapsamında ilk kez Türk müziği konserine ev sahipliği yaptı.

2005 yılında Bartın’da dünyaya gelen Mehmet Berkan Geçgen, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Hem Türk müziklerini hem de Batı müziklerini icra etmek için çalışmalar yapan genç sanatçının konser repertuvarı, Sezen Aksu'dan Johannes Brahms'a, uzanan rengârenk bir seçkiden oluştu. Mehmet Berkan Geçgen eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor.

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Konserin ikinci yarısında sahnede olan Uygar Efe Bektaş ise 2004 yılında dünyaya geldi.

2022 yılında TRT İstanbul Radyosu TSM Gençlik Korosu'nda ve Eyüp Musiki Vakfı'nda yer almaya hak kazanan genç sanatçı, eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Bektaş repertuvarında, "Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna", "Başka söz söylemem aşktan yana ben" ve "Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız" gibi birçok esere yer verdi.

Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkânı sunuyor.

İş Kuleleri Salonu'ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.