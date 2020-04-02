AA

ABD'de çok sayıda ödüle layık görülen pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı açıklamada, New York Bellevue Hastanesi çalışanlarına destek olmak için pizza gönderdiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; kendisinin de bir süre New York'taki evsizlere pizza dağıttığını belirten Akdeniz, ''Bu krizle mücadelede üzerime düşeni yapmak için elimden geleni yapacağım. Aç, ihtiyaç sahibi herkese ücretsiz pizza dağıtıyoruz.'' dedi.

"EŞİM MASKE DİKİYOR, EVSİZLERE DAĞITIYORUZ"

Eşinin de evde maske diktiğini belirten Akdeniz, bu maskeleri hem sokaktaki evsizlere hem de ihtiyaç duyanlara dağıttıklarını ifade etti.

New York'ta 7 şubesi bulunan Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiği "Champion Pizza" dükkanının sahibi Hakkı Akdeniz, yoksullara ve evsizlere yaptığı yardımlarla biliniyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!