20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siyah noktalar için kullanılan peelinglerin başında gelen Türk kahvesi ve zeytinyağı karışımı siyah noktalar için etkili bir yok edicidir. Telvesiyle yapacağınız peeling ile cildin ölü deriden arınması sağlamaktadır. İşte Türk kahvesi ile peeling yapılışı hakkında merak edilenler...
Türk kahvesi peelingi nasıl yapılır?
Yılların geleneği olan Türk kahvesi; yemeklerden sonra içtiğimiz ve asla vazgeçemediğimiz bir lezzettir. Türk kahvesi; günde bir tane içilirse vücut için oldukça faydalıdır. Tabi ki dozu kaçırmamak önemlidir. Türk kahvesinin telvesi de cilt için önemli bir peeling malzemesidir. Telvesiyle yapacağınız peeling ile cildin ölü deriden arınması sağlanmaktadır.
Ciltte ortaya çıkan ölü derilerin günlük temizliğin dışında derinliğine temizlenerek arındırılması gereklidir. Cildin ölü deriden arındırılmasıyla cilt soyularak daha pürüzsüz ve sağlıklı bir hale gelmektedir. Ayrıca yağlı ciltlerde ortaya çıkan siyah noktalar için de etkili bir yok edicidir. Cildin yağdan arınmasına da etken olur.
Türk kahvesi ile peeling
1 yemek kaşığı içtiğiniz kahvenin telvesinin içine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin ve karıştırın.
Bu karışımı parmaklarınızla yüzünüze göz çevresi hariç dairesel hareketlerle uygulayın.
10 dakika bekletin ve sonrasında soğuk su ile yıkayın.
Kahve peelingini kuru ve hassas ciltler için haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
Yağlı ciltler için haftada iki kez uygulanabilmektedir.
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