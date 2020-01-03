Türk İşi Dondurma oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme aldı. Türk İşi Dondurma ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

TÜRK İŞİ DONDURMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk İşi Dondurma'da geçen konu aslında Avustralya'dadır. Ancak filminin çekimleri İstanbul Kemerburgaz'da kurulan sette gerçekleştirildi.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ KONUSU NE?

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.