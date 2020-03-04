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Türk hekim, farklı ülkelerden meslektaşlarına izsiz tiroit ameliyatı eğitimi veriyor - İZMİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yeni tekniğin diğer doktorlar tarafından takip edildiği ameliyat görüntüleri (Özel Arşiv)- Kursiyer doktorlara verilen konferanslardan görüntüler (Özel Arşiv)- Prof. Dr. Özer Makay'ın odasındaki görüntüleri- Prof. Dr. Özer Makay ile röportaj

Türk hekim, farklı ülkelerden meslektaşlarına izsiz tiroit ameliyatı eğitimi veriyor- - Prof. Dr. Makay:- "Daha önce Türk hekimleri eğitim almak için Avrupa'ya, Uzakdoğu'daki ülkelere giderken artık oradaki hekimler eğitim almak için Türkiye'ye geliyor. Onlara ameliyathanelerimizde eğitim veriyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye bu konuda da köprü görevi kuruyor" Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde 2017 yılında izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay, üniversite bünyesinde kurulan "İzsiz Tiroit Eğitim Merkezi"nde dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce cerraha eğitimi veriyor.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra üniversitenin Genel Cerrahi Anabilim Dalında ihtisasını tamamlayan 45 yaşındaki Makay, Avrupa'nın birçok üniversite ile hastanelerinde endokrin ve robotik cerrahi konusunda bilimsel çalışmalara imza attı.Türkiye'ye dönmesinin ardından bir hastasının, "İzsiz tiroit ameliyatı yapılabilir mi?" sorusu karşısında araştırmalara başlayan Makay, 2016 yılında Uzakdoğu'da bir meslektaşının yaptığı izsiz tiroit ameliyatını izledi ve bir süre eğitim aldı.Bilimsel çalışmalarını tamamlamasının ardından Makay, bir ay sonra Türkiye'de EÜ bünyesinde izsiz tiroit ameliyatını yapmayı başardı.Üniversite bünyesinde Avrupa'nın 4 izsiz tiroit eğitim merkezinden birinin kurulmasına öncülük eden Makay ve ekibi, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Hollanda gibi ülkelerde izsiz tiroit ameliyatları gerçekleştirdi.Prof. Dr. Özer Makay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ilk kez 2017 yılında yaptığı izsiz tiroit ameliyatı" ile ameliyat olmaktan korkan yüzlerce hastayı sağlığına kavuşturduğunu söyledi.İzsiz tiroit ameliyatının kesi yapılmadan gerçekleştirildiğini anlatan Makay, "Ameliyatı alt dudaktan girerek, endoskobik cihaz kullanılarak oluşturulan 3 tünel aracılığıyla yapıyoruz. Açık ameliyatta hastanın boynunda iz kalıyor. Bu ameliyatta ise bu iz oluşmadığı için bazı hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor." dedi.Makay, robotik izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştiren dünyadaki sayılı merkezlerden biri olduklarını, her yıl Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinden hastaların kendilerine başvurduğunu anlattı.EÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kurdukları "İzsiz Tiroit Eğitim Merkezi"nin ününün Türkiye sınırların aştığını dile getiren Makay, şunları kaydetti:"Avrupa'da izsiz tiroit ameliyatının yapılması konusunda birçok ülkede konferans daveti aldık. 'Eğitim açısından bu tekniği meslektaşlarımıza nasıl anlatırız?' diye düşündük. Uluslararası iş birliği yaparak meslektaşlarımıza bu ameliyat yöntemini daha iyi anlatmak için dünyanın ilk izsiz tiroit ameliyatı atlasını oluşturduk. Atlasımız Yunancaya çevrildi. Meslektaşlarımıza atlasımızın Rusça, İtalyanca, Gürcüce ve İngilizceye çevrilmesi için izin verdik. Daha önce Türk hekimleri eğitim almak için Avrupa'ya ve Uzakdoğu'daki ülkelere giderken artık oradaki hekimler eğitim almak için Türkiye'ye geliyor. Onlara ameliyathanelerimizde eğitim veriyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye bu konuda da köprü görevi kuruyor."Makay, İzmir'de geçen hafta düzenledikleri eğitim programında, dünyanın birçok ülkesinden gelen 50 cerrahın kadavralar üzerinde bu ameliyatı gerçekleştirdiğini ve tekniği öğrenerek ülkesine döndüğünü sözlerine ekledi.