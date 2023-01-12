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Haberler Yaşam Türk halkı menemeni soğanlı mı soğansız mı tercih ediyor? Araştırmada ortaya çıktı

Türk halkının yüzde 92.2’si kahvaltıyı evinde yapıyor

Son yapılan kahvaltı araştırmasına göre Türk halkının yüzde 92.2’si kahvaltıyı evinde yapıyor. Türk halkının menemen tercihi ise yüzde 59,8 ile soğanlıdan yana...

Giriş: 12.01.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Türk halkı menemeni soğanlı mı soğansız mı tercih ediyor? Araştırmada ortaya çıktı
Türk halkı menemeni soğanlı mı soğansız mı tercih ediyor?
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HABERTURK.COM

Kahvaltı kadar ruhumuza iyi gelen başka bir öğün daha var mıdır bilemiyoruz. Özellikle hafta sonu yapılan günün en zengin, en bereketli ve en leziz öğünü olan kahvaltılarımızda koyu muhabbetlere dalıyoruz.

Areda Survey'in Türk halkının kahvaltısını nerede yaptığına dair yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 92.2’sinin kahvaltıyı evinde yapmayı tercih ettiği görülüyor.

YUMURTAYI SAHANDA, MENEMENİ SOĞANLI TERCİH EDİYORUZ

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26.5 ile ilk sırada yerini aldı.

MENEMENİ SUCUKLU YUMURTA TAKİP EDİYOR

Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23.2 ile menemen, yüzde 16.8 sucuklu yumurta, yüzde 14.0 çorba, yüzde 12.6 patates kızartması, yüzde 5.3 hamur işi, yüzde 1.1 kuymak, yüzde 0.6 ciğer takip etti.

SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI?

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi menemen soğanlı mı soğansız mı olur tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Türk halkının menemen tercihinin yer aldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59.8’i soğanlı menemen, yüzde 40.2’si soğansız menemen seçimini yapıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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