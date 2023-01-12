Türk halkı menemeni soğanlı mı soğansız mı tercih ediyor?

Kahvaltı kadar ruhumuza iyi gelen başka bir öğün daha var mıdır bilemiyoruz. Özellikle hafta sonu yapılan günün en zengin, en bereketli ve en leziz öğünü olan kahvaltılarımızda koyu muhabbetlere dalıyoruz.

Areda Survey'in Türk halkının kahvaltısını nerede yaptığına dair yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 92.2’sinin kahvaltıyı evinde yapmayı tercih ettiği görülüyor.