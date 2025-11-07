Türk futbolunda yasa dışı bahis ve devletin yasa dışı bahisle mücadelesi

Türk futboluna bomba gibi düşün yasa dışı bahis operasyonunda adı geçen 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla ilgili bir genelge yayımladı. Bu mücadelede bütün kurumları MASAK koordine edecek.

Birçok insanımızın hayatına son vermesine yol açan, aileleri dağıtan bu bağımlılıkla mücadele için ulusal eylem planı hazırlanıyor.

Yasa dışı bahis ve kumar meselesi bir ulusal eylem planı, çok boyutlu, çok katmanlı ve çok paydaşlı bir mücadeleyi gerektirecek kadar büyük bir tehdide dönüştü.

Özellikle gece çalışan, nöbet tutan, zamanını bilgisayar ve zamanlarının önemli bölümünü dijital ortamda geçiren bireyler, bu tuzağa düşüyor. Para kaybeden ve bu nedenle hayatına son veren insanlarımızın sayısı özellikle güvenlik güçlerinde ve özel güvenlik elemanlarında da bir hayli artmış durumda.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu; uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının sürdürüyor.

Kurumlar arasında koordinasyonun tesis edilmesi amacıyla oluşturulan kurul; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinden oluşuyor. Kurul; tütün, alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele alanında ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar yapıyor. Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2024-2028 dönemini içeren Tütün Kontrolü Stratejisi ve Eylem Planı, Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planları bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yol haritasını oluşturuyor. SANAL ORTAMDA YASADIŞI BAHİS VE KUMAR Sanal Ortamda Yasadışı Bahis ve Kumar Suçuyla Mücadele ile ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları düzenlenirken, ulusal eylem planı tamamlanma aşamasına geldi. Eylem planında şu maddeler yer alıyor:

- Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımında gençler başta olmak üzere toplumun farkındalığının ve bilgi düzeyinin artırılması. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar yapılacak. - Bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesi, dijital oyun, bahis, şans ve kumar bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle şans oyunlarının denetimine yönelik sıkı tedbirler alınacak. - Davranışsal bağımlılık yaşayan bireylerin danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması. Kumarı özendirici içeriklerin kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemeler. - Çalışmaların ve hizmetlerin yürütülmesinde kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyonun güçlendirilmesi - Bu doğrultuda nihai amaca ulaşabilmenin izlenmesi için "Nihai Amaç Göstergeleri" belirlenmesi, koruma ve önlemenin sürdürülmesi ayıca tedavi ve rehabilitasyonda koordinasyonun ve iyileştirmelerin takibinin güçlendirilmesi MASAK KOORDİNATÖR Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında yapılan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu (MASAK) toplantısından yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla topyekûn mücadele edilmesi kararlaştırıldı.

Sanal dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yapay zekâ ile izlenmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu tehditle mücadele edebilmek için aynı zamanda uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliğine gidilecek. Buradan sağlanan gelirlerin aklanması konusunda da sıkı bir takip mekanizması devreye sokuldu. Suç gelirlerinin aklanması, Türkiye'nin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de ulusal güvenlik tehditleri arasında sayılıyor. Yasa dışı bahis ve kumar suçuna bulaşanların bütün mallarına el konuluyor. MGSB'DE YASA DIŞI BAHİS Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Belgesi olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde suç niteliğindeki iktisadi faaliyetler arasında sayılan suç gelirlerinin aklanması (kara para aklama) ulusal güvenliğe tehdit olarak görülüyor. Bu doğrultuda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun kara para aklamaya ilişkin verileri dikkat çekiyor. MASAK tarafından yayımlanan 2021 yılı faaliyet raporuna göre, büyük çoğunluğu yükümlü finansal kuruluşlardan olmak üzere 2021 yılında aklama veya ilgili öncül suçlara ilişkin MASAK'a yapılan bildirim sayısı 504 bin 602.

MASAK'a yapılan başvurular günümüzde 2021 rakamlarının iki katına çıkmış durumda. Bildirimlerde adı/unvanı geçen kişi sayısı yaklaşık 500 bin, hakkında inceleme yapılan kişi sayısı ise yaklaşık 80 bin. Bildirim sayısının fazlalığından veya yapılan işlemin mahiyetinden dolayı bildirimlere konu tüm işlemler aynı yıl içinde yapılamıyor ve bir sonraki yıla aktarılıyor. YÜZDE 71'İ YASA DIŞI BAHİS VE KUMARDAN MASAK'a yapılan bildirimlerin yüzde 71.34'ü yasa dışı bahis ve kumar, yüzde 14.81'i vergi kaçakçılığı, yüzde 4.6'sı ise dolandırıcılık suçlarına ilişkin. Bildirimlerde en büyük paya sahip yasa dışı bahis suçu kapsamında bugüne kadar binlerce kişinin milyonlarca liralık malvarlığına el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca yurt dışındaki kripto varlık platformlarına aktarılan 100 milyon dolar değerinde kripto varlığa da el konuldu. Kara para aklama suçunda en büyük paya sahip olması nedeniyle çevrim içi bahis platformlarından kaynaklanan para hareketliliğinin kolluk güçleri tarafından yakın takibe alınması, bildirim ve ihbarlarda hızlı işlem yapılabilmesi adına MASAK personeli sayısı da yıllar itibariyle artırılıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AKAN PARA Türkiye’de PKK/KCK ve özellikle FETÖ’nün, terör eylemlerinin finansmanında ve kara para aklamada kâr amacı gütmeyen kuruluşları yoğun şekilde kullandıkları görülmüş ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra yüzlerce dernek, sendika ve vakıf kapatılmıştı. PKK/KCK terör örgütü Avrupa’daki Kürt kökenli şahıslardan bağış toplama amacını taşıyan pek çok yardım kuruluşuna sahip. Kürt Kızılayı (HSK) olarak bilinen oluşum bu kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan en namlısı olarak göze çarpıyor. PKK/KCK, Kürt Kızılayı’nın bağış toplayan ve bunları yoksul Kürt halkına dağıtan bir yardım kuruluşu olduğunu iddia etse de gerçekte bu oluşum, bağışçılardan alınan paraları terör örgütüne aktarıyor. Terör örgütü böylece kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla örgüt destekçisi olmasalar bile Kürt kökenli bağışçıların da terörü finanse etmelerini ve parayı aklamalarını sağlıyor.