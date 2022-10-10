'Türk Dünyasından Ezgiler' konseri

Marmara Üniversitesi İTBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 11 Ekim'de gerçekleştirilecek ve Prof. Dr. Timur Kocaoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı açılış dersinde Türkoloji Araştırmalarının geçmişten günümüze uzanan gelişim süreci ele alınacak. Türklük Bilimi anlamına da gelen Türkoloji’nin başlangıç dönemi, ünlü Türkologlar, Türkoloji’nin sorunları ve genç araştırmacıların bu alana olan katkıları slaytlar eşliğinde sunulacak.

Açılış Dersinden sonra saat 13.30'da Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda Grup Marmaralılar topluluğu “Türk Dünyasından Ezgiler” konulu konser verecek. Grup konserde Balkanlar, Kırım, Özbekistan (Harezm), Kırgızistan, Kazakistan, Kerkük ve Anadolu coğrafyasından parçalar seslendirecek.