17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|SÖZ
|1247
|441,40305
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|1342
|440,14868
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|1966
|432,18955
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|2834
|424,6447
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|3501
|420,60097
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|9280
|399,68187
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|13464
|390,99972
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|26266
|373,79131
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|27802
|372,21801
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|34318
|366,40081
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|35946
|365,00161
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|40276
|361,56443
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|42952
|359,67797
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|47935
|356,37096
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|48105
|356,25653
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|49149
|355,57229
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|53895
|352,66828
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|58789
|349,93174
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|60680
|348,88995
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|63588
|347,39703
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|63815
|347,28563
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|64074
|347,14895
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|65001
|346,67309
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|66008
|346,15997
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|67105
|345,60002
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|71630
|343,4914
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|73139
|342,77889
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|74024
|342,3864
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|77244
|340,96174
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|81697
|339,04202
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|82677
|338,62419
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|84618
|337,78882
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|96828
|333,04068
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|100330
|331,73414
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|105163
|330,03699
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|107059
|329,36963
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|110214
|328,28941
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|113747
|327,12092
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Polatlı Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|113936
|327,06815
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|115210
|326,65382
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|116698
|326,16286
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|118481
|325,59408
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|118627
|325,5454
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|119821
|325,17769
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|126762
|322,98997
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|129546
|322,1558
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|130022
|322,00881
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|132054
|321,40139
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|137388
|319,80068
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|138578
|319,45697
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|140453
|318,895
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|140822
|318,78887
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|141695
|318,53479
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|142090
|318,42939
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|142868
|318,21275
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|145869
|317,38011
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|153787
|315,23743
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|158766
|313,95173
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|158978
|313,89536
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|161810
|313,14353
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|163785
|312,64926
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|166658
|311,91438
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|166864
|311,86591
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|170397
|310,98992
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|172107
|310,57803
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|179943
|308,70936
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|183566
|307,87112
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|184231
|307,7102
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|185358
|307,44562
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|188063
|306,82448
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|189075
|306,58886
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|190285
|306,30554
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|190288
|306,30488
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|193502
|305,57971
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|193787
|305,52076
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|197761
|304,64207
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|198391
|304,50898
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|199177
|304,33226
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|200347
|304,06416
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|201359
|303,8451
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|202214
|303,66391
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|202584
|303,58391
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|206739
|302,69373
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|206788
|302,68206
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|209770
|302,05109
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|212891
|301,3971
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|213254
|301,32287
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|213933
|301,18774
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|217224
|300,50085
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|217310
|300,48445
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|218219
|300,29432
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|218727
|300,19456
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|227748
|298,37554
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|228628
|298,20476
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|230492
|297,84454
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|232622
|297,43548
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|233928
|297,18116
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|234350
|297,09687
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|235199
|296,92712
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|238175
|296,35768
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|238181
|296,35694
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|238607
|296,27522
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|239834
|296,04985
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|240886
|295,83956
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|241489
|295,73317
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|242778
|295,48458
|ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|245455
|294,98166
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|249502
|294,25206
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|249677
|294,2128
|MARDİN ARTUKLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|250026
|294,14068
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|251474
|293,86086
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|254603
|293,28249
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|257450
|292,77062
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|262522
|291,8676
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|262992
|291,78695
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|266346
|291,17498
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|269587
|290,6119
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|270304
|290,48788
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|270683
|290,41986
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|275653
|289,55768
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|277339
|289,27
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|280625
|288,70597
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|281201
|288,60344
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|283309
|288,24119
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|285732
|287,83595
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|294257
|286,41401
|BATMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ticari Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|295116
|286,26645
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|298139
|285,77894
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|300866
|285,33918
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|303107
|284,97694
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|309153
|283,9932
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|309810
|283,89222
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|325884
|281,39773
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|326374
|281,32397
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|326665
|281,27765
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|328662
|280,97124
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|329910
|280,77315
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|330746
|280,64363
|BİTLİS EREN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|331822
|280,48073
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|332037
|280,45068
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|336177
|279,82182
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|336408
|279,7903
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|340563
|279,18842
|MUNZUR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|343567
|278,74627
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|343845
|278,70827
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|348550
|278,01449
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|350221
|277,76639
|ARDAHAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ardahan İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|351622
|277,56374
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|355666
|276,98057
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|358186
|276,61965
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|358857
|276,52964
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|361698
|276,13459
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|363990
|275,79753
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|368387
|275,18016
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|371278
|274,77323
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|372030
|274,67
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|372403
|274,62267
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|379269
|273,67856
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|383425
|273,11257
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|387956
|272,49857
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|396600
|271,35478
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|397458
|271,24199
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|397732
|271,20654
|ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|398434
|271,10867
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|401891
|270,65864
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|404420
|270,32737
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|407174
|269,96854
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|409324
|269,69562
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|412759
|269,24574
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|417275
|268,66236
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|421203
|268,17785
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|424098
|267,79706
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|428527
|267,22647
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|435054
|266,42449
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|470579
|262,15319
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|471743
|262,02291
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%25 İnd.
|SÖZ
|493026
|259,55196
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|494349
|259,39259
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|521058
|256,41695
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|527579
|255,72082
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|554719
|252,82878
|ARDAHAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ardahan İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|555814
|252,71468
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|560301
|252,23839
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|561200
|252,14862
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|SÖZ
|573572
|250,84631
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|582275
|249,96608
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|619974
|246,19505
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|643456
|243,8722
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|SÖZ
|652496
|242,99496
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK
|Y.DIŞI
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|739547
|234,72873
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Açıköğretim Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Açıköğretim
|SÖZ
|749404
|233,81726
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|786459
|230,28408
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%25 İnd.
|SÖZ
|849661
|223,30534
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|862078
|221,47121
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|877085
|218,5559
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|886350
|215,5297
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|892954
|211,33789
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%25 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%25 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Türk Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
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