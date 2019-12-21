21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aynı zamanda AIBA Asbaşkanı da olan Falcinelli, Antalya'da düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda AA muhabirine, Türkiye'nin Ahmet Cömert Boks Turnuvası gibi bir etkinliği uzun yıllardır yaptığını, köklü bir boks geçmişine sahip olduğunu bildirdi.
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nın sporcular için faydalı ve başarılı geçtiğini aktaran Falcinelli, Antalya'nın bu organizasyonları yapmaya elverişli olduğunu dile getirdi.
Şehirlerin iklimlerinin spor organizasyonları açısından ayrı bir önem teşkil ettiğini vurgulayan Falcinelli, "Antalya'yı şu anda Avrupa ile karşılaştırırsak bahar gibi diyebiliriz. O yüzden bu tarz organizasyonları yapmak için güzel bir yer. Turizmle sporu aynı kefeye koyarsak turizm daha üstte yer alıyor. Ancak sporla bunu bir araya getirirsek daha da üst seviyelere taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE GÜZEL TESİSLERE SAHİP"
Türkiye'nin uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Falcinelli, "2016'da Samsun'da olimpiyat elemelerini yaptı. Ahmet Cömert gibi tarihi bir turnuvası var. Türkiye'nin çok iyi spor salonları ve güzel tesisleri var. İleride de birçok spor etkinliğine en üst seviyede ev sahipliği yapabileceklerine inanıyorum." dedi.
"TÜRK BOKSU ŞAMPİYON YETİŞTİRİYOR"
Falcinelli, Türk boksunun birçok şampiyon yetiştirdiğini belirterek, "Türkiye Boks Milli Takımı, Avrupa ve dünya çapında önemli bir takım. Avrupa olarak değerlendirirsem Türk boksunun en iyi 5 arasında olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kadın boksörler çok başarılı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kesinlikle podyuma çıkacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.
Mart 2020'de Londra'da Avrupa Kıta Elemeleri'nin yapılacağını hatırlatan Falcinelli, mayısta da Paris'te elemelerin tamamlanarak burada seçilen sporcuların olimpiyatlara katılacağını kaydetti.
Sporun aynı zamanda bir eğitim aracı olduğuna değinen Falcinelli, "Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri spora teşvik etmek için yaptığı sağlık taramaları bu anlamda çok önemli. Gençler kendini spora adapte ederse uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durabilirler." ifadelerini kullandı.
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