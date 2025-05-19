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        Turiste saldırıda işletme mühürlendi!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir plaj işletmesinde yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken turiste darp olayı sonrası, Alanya Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı. Olayın yaşandığı gün işletme, zabıta ekiplerince mühürlendi ve adli ve idari süreç başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:26
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        Turiste saldırıda işletme mühürlendi!
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafında kiralanan bir plajda yaşanan darp olayı büyük tepki topladı.

        Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, özel bir plaj işletmesinde görevli bir çalışanın, yaşanan bir gerginlik sonrasında yabancı bir turisti darp ettiği kameralara yansıdı.

        Olaydan kısa süre sonra hem Alanya Kaymakamlığı hem de Alanya Belediyesi işletmeye giderek incelemelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı gün içerisinde söz konusu plaj işletmesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

        "MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

        Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem adli hem de idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz günlerde Alanya’mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye’de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya’mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir.”

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