Turist teknesine yaklaştılar... Etkileyici anlar kamerada!

Meksika’nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinalar yaklaştı.

Devasa boyutlardaki gri balinaların görüntüleri büyük ilgi çekerken turistler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde turistlerin, tekneye yaklaşan balinaları sevme anları görüldü.

Gri balinaların üreme dönemlerinde (Genellikle aralık ayından nisan ayının başlarına kadar) bölgede toplanma eğiliminde olduğu kaydedildi.

Üreme mevsimi sona erdiğinde balinaların, Amerika kıtasının kuzeyine giderek yaz aylarını Alaska, Washington, Oregon, Kuzey Kalifornia ve Britanya Kolumbiyası gibi eyaletlerin kıyılarında geçirecekleri belirtildi.