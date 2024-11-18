Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada

        Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsünün otomobili sürükleyip, karşı şeride geçtiği ve otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen Hüseyin Köle'nin kullandığı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        • 2

          Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını deviren otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.

        • 3

          Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 20 yaşındaki Ali Yılmaz hayatını kaybetti.

        • 4

          OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

          Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        • 5

          Diğer yandan kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        • 6

          Görüntülerde savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Habertürk Anasayfa