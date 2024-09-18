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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜPRAŞ ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? TÜPRAŞ hisse başına temettü ödeme tarihi ile miktarı

        Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

        Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, hissedarlarına kâr payı üzerinden temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Hisse başına verilecek temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti. Peki, Tüpraş temettü ödemesini ne zaman ve ne kadar yapacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:58
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        • 1

          Bilindiği gibi, TÜPRAŞ geçtiğimiz aylarda KAP'a yaptığı açıklamada ödemeleri gerçekleştireceğini bildirmişti. KAP üzerinden yapılan duyuru ile TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi belli oldu. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesini hangi tarihte yapacak ve hisse başına ne kadar ödeme yapılacak? İşte konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

          Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu.

          Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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