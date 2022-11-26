Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022 Tunus - Avustralya: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Tunus Avustralya maç özeti

Tunus - Avustralya: 0-1 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile karşı karşıya gelen Avustralya, rakibini Duke'ün golüyle 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Avustralya bu sonuçla puanını 3 yaparken, Tunus ise 1 puanda kaldı.

Giriş: 26.11.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Tunus - Avustralya: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Tunus Avustralya maç özeti

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. D Grubu maçında Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Avustralya 1-0'lık skorla kazandı.

Kangurular'a üç puanı getiren golü 23. dakikada Duke kaydetti.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 yenilen Okyanusya ekibi, bu sonuçla puanını 3 yaparken, son 16 umudunu son maça taşıdı.

İlk maçında Danimarka ile golsüz berabere kalan Tunus ise 1 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşüktü. Avustralya yan toplarla etkili olmaya çalışırken, Tunus kaptığı toplarla hızlı atak bulma çabasındaydı. İki takım oyuncuları arasında orta sahadaki mücadeleler de oldukça sertti.

Avustralya golü de bir yan toptan buldu. 23. dakikada Goodwin'in sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarpıp yükseklik kazandı, ceza sahasında iyi yükselen Duke kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Tunus yediği golden sonra hücumda daha etkiliydi. 41. dakikada Drager, Avustralya ceza sahasında uygun pozisyonda şutunu çekti, Souttar son anda topu kayarak kornere gönderdi. 45+3'te ise sağ kanattan gelişen atakta Jebali'nin altı pas önünde yerden gönderdiği topa Msakni gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Kalesinde tehlikeler yaşayan Avustralya ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda ise daha çok topa hakim olan ve hücum geliştirmeye çalışan taraf Tunus'tu. İkinci yarının başında rakip kalede etkili olan Tunuslu oyuncular, son vuruşlarda ise etkisiz kaldı. Bu yarının başındaki baskıyı atlatan Avustralya kalan dakikalarda kontrollü bir oyunla galibiyete uzandı.

TUNUSLU TARAFTARLAR FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Karşılaşma devam ederken Tunuslu taraftarlar tribünde, üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı. Bayrak bir süre Tunuslu taraftarların ellerinde dolaştırıldı.

Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich bu karşılaşmaya da ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 823 kişinin izlediği açıklandı.

Stat: Al Janoub

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Siedel, Rafael Foltyn (Almanya)

Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 73 Kechrida), Meriah, Talbi, Drager (Dk. 46 Sassi), Skhiri, Laidouni (Dk. 67 Khazri), Abdi, Sliti, Msakni, Jebali (Dk. 73 Khenissi)

Avustralya: Ryan, Karacic (Dk. 75 Degenek), Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree (Dk. 64 Hrustic), Irvine, Leckie (Dk. 85 Baccus), Goodwin (Dk. 85 Mabil), Duke (Dk. 64 MacLaren)

Gol: Dk. 23 Duke (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 26 Laidouni, Dk. 65 Abdi, Dk. 90+3 Sassi (Tunus)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Günde 2 litre su içmek gerekmiyormuş! Bilim bu iddiayı çürüttü
Günde 2 litre su içmek gerekmiyormuş! Bilim bu iddiayı çürüttü
Türk bilim insanı keşfetti... 70 bin yıllık!
Türk bilim insanı keşfetti... 70 bin yıllık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki görüntülere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki görüntülere sert tepki
Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü!
Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.