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        Haberler Gündem Güncel Tunceli yangını 17 saatte söndürüldü | Son dakika haberleri

        Tunceli yangını 17 saatte söndürüldü

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:17
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          Nazımiye'nin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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          Yangına, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel ile müdahale edildi.

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          Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla alevlere müdahale etti. Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

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          Valilikten yapılan açıklamada, bölgeye araç yolu olmaması nedeniyle yangın alanına İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle personel sevk edildiği belirtildi.

          Sahada 147 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, "Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, gece süren çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

          Açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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