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        Haberler Yaşam Tunceli'nin 'Munzur balı'na coğrafi işaret

        Tunceli'nin 'Munzur balı'na coğrafi işaret

        Tunceli'de yüksek rakımda yetişen çok sayıda çiçek ve bitkiden üretilen 'Munzur Balı' coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:17
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        'Munzur balı' tescillendi
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        Tunceli'de yıllardır üretimi yapılan Munzur balının tescillenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu.

        Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu yörede üretilen bala 'Munzur balı' adıyla coğrafi işaret verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala da tescil çalışmalarıyla ilgili Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

        Pala, gerekli bilgilendirme sonrası Tekbıyıkoğlu'na coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

        Tekbıyıkoğlu, programda, Tunceli'de arı yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığını söyledi.

        Bölgede her yıl tonlarca bal üretildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Munzur Balı'nın üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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        #coğrafi işaret
        #Tunceli
        #Munzur balı
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