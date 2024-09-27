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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de yıkılan hasarlı binada 'deprem sonrası' tatbikatı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de yıkılan hasarlı binada 'deprem sonrası' tatbikatı

        Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli'de, depreme dayanıksız kamu lojmanının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binada ekipler tarafından 'deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı' icra edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 03:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 03:26
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        Tunceli'de yıkılan hasarlı binada 'deprem sonrası' tatbikatı
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        Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan ve bilim insanlarının "7 ve üzeri deprem" uyarısında bulunduğu Tunceli'de, depreme hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

        6 Şubat Depremlerinde 'koordinatör vali' olup, 2023 Kararnamesi ile Tunceli'ye vali olarak atanan Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, şehir merkezindeki hasarlı kamu binasının yıkımı gerçekleştirildi.

        ENKAZ ALANLARI VE PARKURLAR OLUŞTURULDU

        DHA'nın haberine göre; yıkımın ardından deprem tatbikatı icra edildi. Tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'deprem' ihbarı yapıldı. Enkazın olduğu bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, MEB AKUB, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Karayolları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 116 kişi ve birçok araç ile iz bulma köpeği sevk edildi.

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        Tatbikatta enkaz alanları ve parkurlar oluşturuldu. Bazı ekipler de araçlarla binanın çöktüğü alana geçip koordinasyon sağladı. Ardından genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ile aletlerle enkaz çalışması yapıldı. Tatbikatta birçok kişi yaralı kurtarılırken, ölen kişiler de enkazdan çıkarıldı.

        Tatbikat alanında, ekiplerin enkaz altındaki yaralı kişiyi kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı. Tatbikatı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, AFAD Müdürü Veysi Kaya da izledi.

        "BU KENTİ ARAMA-KURTARMA OKULU HALİNE GETİRECEĞİZ"

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte sürekli arama-kurtarma eğitimlerin verileceğini ve tatbikatların yapılacağını belirterek, "Naci Görür hocamızın uyarıları üzerine ilimizde önemli ölçüde depreme hazırlık çalışmaları yapılıyor. Tabii bir deprem anında lojistik ve ulaşım hattımızın nereden sağlanacağından tutun kamu binalarının yıkımı, iyileştirilmesi, bunların performans denetiminin yapılması ve elimizdeki riskli alanların bulunup bunların değerlendirilip, bunların kentsel dönüşüme sokulması, aynı zamanda ilimizdeki yapı stokunun düzeltilmesine kadar önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu önemli çalışmalardan bir tanesi de kendi arama-kurtarma timlerimizi oluşturmak. Biz güvenlik öncelikli bir iliz ve ilimizde emniyet personelimiz, jandarma personelimiz oldukça fazla sayıda. Biz yaklaşık 2 bin 500'e yakın bir arama-kurtarma personeli oluşturduk. Bunların içerisinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat ve Polis Çevik Kuvveti var. Sadece onlar değil sivil toplum kuruluşlarıyla da beraber koordineli çalışıp MUDAK teşkilatıyla, Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlığımızın birimleriyle beraber arama-kurtarma birimleriyle de depreme hazır olmaya çalışıyoruz. Bunu ne kadar gerçekçi yapabilirsek bir deprem anında o kadar etkin davranabileceğimizi biliyoruz. Bugün akşam saatleri itibarıyla hiç kimsenin haberi yokken ben bir deprem startı alarmı verdim. Arkadaşlarımız yaklaşık 5 dakika içerisinde olay yerine geldi. Arkadaşlar, 15 dakika içerisinde ikinci grubunun intikal ettiği bilgisini verdiler. 116 kişiden oluşan arama-kurtarma ekipleri şu an burada dört faktörde dört grup olarak çalışıyorlar. Tamamen bir afet durumunu burada senaryo ettik ve birimlerimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar çok antrenman yaparsak biliyoruz ki bir afet durumunda o kadar etkin bir müdahaleyi gerçekleştirebileceğiz. İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın riyasetinde ve valiliğimizin koordinesinde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle şunu planlıyoruz; Tunceli bir arama-kurtarma okulu olsun yönünde çalışmalarımız var. Burayı, buradaki güvenlik güçleri arkadaşlarımızı devamlı yetiştirerek tayin dönemlerinde yeni gelen arkadaşlarımızı da sistemin içerisine dahil ederek 6 ayda bir 8 ayda bir hatırlatma yapacağız" ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #Tunceli
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