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Tunceli'de Munzur Çayı’na düşen kamyondaki 2 kişi kurtarıldı

Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon Munzur Çayı'na düştü. Çayda mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 20.05.2023 - 03:35 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de Munzur Çayı’na düşen kamyondaki 2 kişi kurtarıldı
AA

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı’na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı’na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Kamyondaki 2 kişi, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ise vinç yardımıyla çaydan çıkarılarak kıyıya çekildi.

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