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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de kaya ve taş korkusu | Son dakika haberleri

        Tunceli'de kara yolunda kaya ve taş korkusu

        Tunceli'de sık sık düşen kaya ve taşlar, kara yolunu kullanan vatandaşları korkutuyor. Dev kaya parçasının kameraya alındığı kara yolunda vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:59
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          Tunceli'de, sık sık kara yoluna düşen kaya ve taşlar tehlike saçarken, vatandaşlar kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

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          Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık kara yollarına sık sık kaya ve taş düşüyor.

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          Hemen her yağışın ardından yaşanan kaya ve taş parçalarının düşmesi kara yolunu kullanan vatandaşları tedirgin ediyor.

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          Vatandaşlar özellikle yaz mevsiminde artan araç trafiğine dikkat çekerek, kara yolunun risk oluşturan tüm noktalarında kalıcı tedbir alınmasını istedi.

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          Karayolları tarafından geçen yıl Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli bölümlerinde kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla tel çitler çekilmişti.

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