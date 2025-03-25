Tunceli'de kara yolunda kaya ve taş korkusu
Tunceli'de sık sık düşen kaya ve taşlar, kara yolunu kullanan vatandaşları korkutuyor. Dev kaya parçasının kameraya alındığı kara yolunda vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyor
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Tunceli'de, sık sık kara yoluna düşen kaya ve taşlar tehlike saçarken, vatandaşlar kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
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Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık kara yollarına sık sık kaya ve taş düşüyor.
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Hemen her yağışın ardından yaşanan kaya ve taş parçalarının düşmesi kara yolunu kullanan vatandaşları tedirgin ediyor.
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Vatandaşlar özellikle yaz mevsiminde artan araç trafiğine dikkat çekerek, kara yolunun risk oluşturan tüm noktalarında kalıcı tedbir alınmasını istedi.
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Karayolları tarafından geçen yıl Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli bölümlerinde kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla tel çitler çekilmişti.
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