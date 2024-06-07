Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan (42)haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AA ve İHA'da yer alan habere göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.