Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
Tunceli'de, kan donduran bir olay yaşandı. Hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'ın, arama-kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan (42)haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
AA ve İHA'da yer alan habere göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.
GECE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gece boyunca zorlu arazide görev yapan ekipler, ormanlık alanda Yıldız’ın cansız bedenini buldu.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.