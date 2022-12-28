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Tunceli'de 4 ilçenin ulaşımını kolaylaştıracak Singeç Köprüsü'nde son aşama

Tunceli'nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü'nün inşaatında sona gelindi. Toplam 472 metre uzunluğundaki köprü, 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşuyor

Giriş: 28.12.2022 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de 4 ilçenin beklediği köprüde sona gelindi
AA

Tunceli'de, 4 ilçenin ulaşımı kolaylaştıracak Singeç Köprüsü'nün inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Pertek'te Singeç Köprüsü'nün inşa edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerimizi birbirine bağlayan 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki köprünün yapımında çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu yapıyı ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 8. Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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