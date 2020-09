Tuncel Kurtiz anıldı

Tuncel Kurtiz, 7'nci ölüm yıldönümünde Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde ki kabri başında anıldı

HABERTURK.COM

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 7'nci yıl dönümü nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından pandemi kurallarına uygun olarak anma programı düzenlendi. Kazdağları eteklerinde kurulu kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP 26'ncı dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, yakınları, dostları ve hayranları katıldı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer'in seslendirdiği sanatçıya ait bir şiirle hayranları duygulu anlar yaşadı. Sevenleri tarafından kabrine çiçekler bırakıldı. Anma etkinliğinin ardından bir değerlendirme yapan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tündeniz Çelebi; "Sanatçıyı bazılarımız sadece dizilerde tanıdık ama dizilerden çok daha fazlası vardı. Hatta öncesi vardı biz ondan öncesini tanıyorduk. Anadolu gibiydi, mütevaziydi. Zaten mütevazi törenler istiyordu. Bugün de mütevazi bir törenle kendisini andık." dedi.

Sanatçının Anadolu'nun, küçük coğrafyanın her tarafını birleştiren, her şeye dair sözler söylemiş bir kişiliğe sahip olduğunu kaydeden Çelebi; "Her kesin derdine bir şekilde katkı vermiş ya da omuz vermiş birisiydi Tuncel Kurtiz. Bu anlamıyla kendisini tanıdığımızdan beri hep böyle takdirle, saygıyla karşılıyorduk. Bugün öldükten sonra da aynı saygıyla sevgimiz çoğalarak devam ediyor." dedi. Daha önceki anma programının ardından Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde katılımcılara dağıtılan pilav ve ayran ikramı pandemi dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.