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        Haberler Bilgi Magazin Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

        Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

        Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi soruları gündemdeki yerini aldı. 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:28
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        • 1

          Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuncay Akça’dan acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri ‘’Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça biyografisi ve rol aldığı filmler...

        • 2

          TUNCAY AKÇA HAYATINI KAYBETTİ

          Aydemir Akbaş'ın ardından sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça, vefat etti.

          Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        • 3

          KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

          60 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

        • 4

          CENAZESİ BUGÜN

          Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

          Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.

        • 5

          TUNCAY AKÇA KİMDİR?

          16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolü ile tanındı.

          Yol Filminde Yusuf karakterini canlandıran Akça, 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

        • 6

          FİLMOGRAFİSİ

          1975: Bizim Aile

          1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

          1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor

          1977: Gülen Gözler

          1979: Bebek

          1981: Yol

          1983: Güneşin Tutulduğu Gün

          1983: Şalvar Davası

          1983: Şaşkın Ördek

          1984: Bir Yudum Sevgi

          1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi

          1985: Aşık Oldum

          1985: Çıplak Vatandaş

          1985: Mavi Mavi

          1985: Tapılacak Kadın

          1986: Adem İle Havva

          1986: Asiye Nasıl Kurtulur

          1986: Milyarder

          1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes

          1987: Japon İşi

          1987: Selamsız Bandosu

          1987: Seyyar Kamil

          1987: Yer Demir Gök Bakır

          1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films

          1988: Ada

          1989: Bizimkiler

          1989: Çingene

          1989: Zehir Hafiye

          1990: Duygu Çemberi

          1990: Gizli Yüz

          1990: Kuruntu Ailesi

          1991: Varyemez

          1992: Aşık Oldum

          1992: Seyyar Kamil

          1993: Yazlıkçılar

          1994: Kerizler İstanbul'da

          1994: Ölüm Ve Giz

          1994: Ölümüne Sevda

          1994: Talihsiz Bilo

          1995: Çatı

          1995: Çiçek Taksi

          1995: Gölge Çiçeği

          1995: Tek Ayaklı Kuşlar

          1997: Bizim Mesele

          1997: Düşman Oluruz

          1997: Hasret Yolu

          1997: Şaban ile Şirin

          1997: Şakir Tamkeriz

          1997: Yaban Otları

          1997: Yanlış Masal

          1998: Ayrı Dünyalar

          1998: Eyvah Babam

          1998: Hayat Bazen Tatlıdır

          1998: Sıcak Saatler

          1998: Yeşil Elma

          1999: Duruşma

          1999: Fanatik

          1999: Şampiyon

          2000: Kumar

          2000: Pötürgeli Hasan

          2000: Tersine Dünya

          2001: Derman Bey

          2001: Kimse Beni Sevmiyor

          2002: Kül Kedisi

          2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

          2003: Ah İpliler Vah İpsizler

          2003: Elveda

          2003: Gazoz Spor

          2003: Hababam Sınıfı Merhaba

          2003: Parmak İzi

          2003: Kasabanın İncisi

          2004: Bitirimler

          2004: Cennet Mahallesi

          2004: Falımda Bir Kız Var

          2004: Hababam Sınıfı Askerde

          2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk

          2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım

          2005: Profesyonel Çaylaklar

          2005: Tatlı Bela

          2006: Aloya

          2006: Babba

          2006: Yalancı Yarim

          2006: Tarık ve Diğerleri

          2007: Dudaktan Kalbe

          2007: Kan Damlaları

          2007: Şeker Kız Sena

          2008: Elif

          2008: Muhtarın Oğlu Şaban

          2008: Kayıp Prenses

          2010: Gesi Bağları

          2015: Kalıngiller

          2015: Avanak Dedektör

          2015: Öğrenci İşleri

          2017: Yüzüğün Sırrı

          2017: Yol Arkadaşım

          2018: Babamın Ceketi

          2018: Üç Vakte Kadar

          2019: Hababam Sınıfı Yeniden

          2019: Kral Midas'ın Hazinesi

          2019: Kızım

          2021: Menajerimi Ara

          2022: Sünnet Çocuğu

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