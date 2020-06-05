Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Spor ve klasik giyimi birlikte harmanlayan Metin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Metin, "Bir toplantıya yetişmeye çalışıyorum. Trafikten az kalsın geç kalacaktım" ifadelerini kullandı.