HABERTURK.COM

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, hayata geçirdiği yeni dijital girişimi Piapiri ile yatırım yapmayı çok daha kolay hale getirdi. Yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar ile yatırım için dijital bir ekosistem sunan Piapiri, kişiselleştirilebilir önyüzü ile de özel bir yatırım danışmanına dönüşüyor.

Hisse Senedi, VİOP, Varant, Yatırım Fonu, Kur/Parite ve Kripto Para verilerini tek ekranda anlık fiyatlarıyla ücretsiz bir şekilde sunan Piapiri’den, Tefas fonlarının tüm detaylarına da ulaşılabiliyor. ÜNLÜ & Co analistlerinin özenli çalışmalar ile AL önerisi verdiği ve o dönem en beğendikleri hisse senetlerinden oluşan Model Portföy’ün de yer aldığı Piapiri’de, güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açık tutmak yeterli.

Piapiri'de müşteri olmak için herhangi bir hesap açılış ücreti ya da hesap işletim ücreti de bulunmuyor. Hemen müşteri ol adımından görüntülü görüşme ya da kuryeli model ile hesap açılışı tamamlanabiliyor.

YÜZDE 45 DİJİTAL KANALLARDA

Piapiri basın buluşmasında konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, ÜNLÜ & Co’nun heyecanını ve dinamizmini hiç kaybetmeyen bir finans kuruluşu olduğunu belirtti. Bugün gelinen noktada kendilerini en çok motive eden konunun bu heyecan ve girişimci ruhları olduğunu kaydeden Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak, 2020 yılının son çeyreğinde hayata geçirdiğimiz “Dijital Dönüşüm Projesi” ile birlikte, dijitalleşmeyi kurum geneline yaymak amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Dijitalleşmeyle müşterilerimizle temas noktalarımızı zenginleştirerek, iş süreçlerimizi optimize etmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar devreye aldığımız çalışmaların bir sonucu olarak yeni edindiğimiz bireysel müşterilerin kayda değer bir kısmını dijital kanallar üzerinden kazanıyoruz. 2021 yılında edinilen yeni bireysel müşterilerin yüzde 21’i dijital kanallardan kazanılırken, 2022'de bu oran yüzde 45'leri buldu. Müşteri ediniminde dijitalin payı artmaya devam edecek. Dijitalleşme ve tabana yayılma stratejimiz çerçevesinde yeni girişimimiz Piapiri’yi hayata geçirdik. Bu önemli projenin hayata geçmesi için emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi

FİNTECH İŞLEMLERİ ARTIYOR

Türkiye’de 2021 yılının ilk 9 ayında başta Trendyol ve Getir’in fonlamaları olmak üzere 95 birleşme ve satın alma işlemi ile 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşıldığını aktaran ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “2022 yılının ilk 9 ayında ise toplam 107 işlem duyurulmuş. Bunlardan değeri açıklanan 50 tanesi için toplam işlem değeri yaklaşık 12 milyar dolar. Türkiye bu alanda rekabet gücü, üretim bilgisi, lojistik yakınlığı ve alanında uzman profesyonelleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle yılın geri kalanında da Türkiye'ye ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye pazarı her durumda fırsatlar barındırıyor, tüketici pazarlara yakın bir konumda olması nedeniyle her zaman önem taşıyor. Tüm bu M&A verileri içinde dijitalleşme süreçlerindeki hızlı gelişme nedeniyle teknoloji/ fintech yatırımları önemli bir yer tutuyor. Fintech alanındaki birleşme ve satın alma işlemleri her geçen gün ağırlığını artırıyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında teknoloji şirketlerinin yeni yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla ÜNLÜ Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu’nu kurduk. Fon, Ar-Ge ve tasarım teşviğinden yararlanan ve istisna kazançları veya indirim tutarları 1 milyon TL ve üzerinden olan teknoloji şirketlerinin yatırım yükümlülüklerini karşılamak amacıyla hayata geçirildi. ÜNLÜ & Co olarak 2012 yılından bugüne Türkiye girişimcilik ekosisteminde aktif bir rol oynuyoruz. Alternatif yatırımlardaki deneyimli ekibimiz, öncelikli olarak erken aşama Fintech, B2B SaaS teknolojileri, Büyük Veri, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti alanlarına odaklanacak” dedi.