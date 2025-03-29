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        Haberler Gündem Tüm illerde ve yurt dışı temsilciliklerinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlendi

        Tüm illerde ve yurt dışı temsilciliklerinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlendi

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören ve dünyaya ilham veren Sıfır Atık Hareketi kapsamında, 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlendi. Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:26
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        Sıfır Atık Günleri
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın 26 Mart'ta BM yerleşkesindeki etkinliklere katılımı ile başlayan programlar, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat işbirliğiyle gerçekleştirildi.

        Yurt içinde ise sıfır atık kavramının uygulanabilirliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri koordinesinde de çeşitli programlar düzenlendi.

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        DEFİLE, ATÖLYE VE SERGİLERDE SIFIR ATIK ANLATILDI

        26-29 Mart'ta "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla çocuklara geri dönüşümün önemi anlatıldı. Çocuklar, defileler ve atölyelerde atık kumaşları değerlendirip kendi tasarımlarını yaptı.

        Ankara'da etkinliklerin merkezi Saraçoğlu Mahallesi oldu. Müzik ve kukla gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte atık kumaşlardan çanta tasarlayan çocuklar, kravattan puf yaptı. Yeteneklerini konuşturan minikler sıfır atık kavramını uygulayarak öğrendi.

        İstanbul'da Fatih Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezinde atölyeler düzenlendi. Sinop'ta çocuklar, atık tekstil malzemelerinden çorap, keçe, kukla, sepet ve anahtarlık gibi ürünler yaptı.

        Muğla'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak tasarladığı kıyafetlerle defile düzenlenirken, Siirt'te Hacivat ve Karagöz, palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.

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        Samsun'da İlkadım Belediyesi ve Canik Belediyesince "Atma, Başkaları Giysin" temasıyla ücretsiz ikinci el kıyafet pazarı kuruldu.

        Mersin'de Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı 14 tablo ve 6 büst sergilendi.

        Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan ramazan panayırlarında da depremzede çocuklar için Sıfır Atık temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de çeşitli programlar düzenlendi.

        Etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerinden Esra Sönmez, "Bence burası dünyanın en güzel etkinlik yeri olabilir. Ben çok sevdim. Atık kumaşlardan çanta yapıyorum. Benim için oldukça güzel bir gün oldu." dedi.

        Öğrenci Eylül Talaşlı ise "Çevremizi, denizlerimizi kirletmemeliyiz. Ben temiz bir dünya istiyorum." ifadesini kullandı.

        SIFIR ATIK HAREKETİ 2017'DE BAŞLADI

        Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

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        BM Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

        12 Nisan 2023'te "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" resmen kuruldu. Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı danışma kurulunda, farklı ülkelerden 13 üye yer alıyor.

        Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ise 100 ülkeden 13 binin üzerinde sıfır atık gönüllüsü imza attı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Yeterince Var" sloganı ile "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla bir kez daha farkındalık oluşturuldu.

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        #Sıfır Atık Günler
        #Emine Erdoğan
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