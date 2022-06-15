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Bugün tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) TSİ 21.00'da kararını açıklayacak.

Fed ABD'de artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için mart ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Bu, 3 yılın ardından gelen ilk faiz artırımı oldu. Mayıs toplantısında ise Fed vites büyüterek 50 baz puanlık artırıma gitti ve politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına çekti.

Geçen haftaya kadar piyasalar Fed'den 50 baz puanlık artırım geleceğini fiyatlıyordu. Cuma günü ise ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Bu oran yüzde 8.3'lük piyasa beklentisini aştı.

'DAHA AGRESİF' ADIMLAR

Fed Başkanı Jerome Powell daha önce enflasyonu düşürmek için 'gerekirse daha agresif' adımlar atabileceklerini belirmişti. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in ilk beklenenden 'daha agresif' bir şekilde 75 baz puan artırıma gidebileceği beklenmeye başladı.

75 BAZ PUAN ÖNE ÇIKTI

İlk olarak cuma günü Barclays analistleri tahminlerini güncelleyerek Fed'den haziranda 50 baz puan değil 75 baz puanlık artırım beklediğini bildirdi. Bu hafta JPMorgan, Goldman Sachs gibi devler de Fed'den 75 baz puanlık artırım beklediğini bildirdi. Goldman sadece bugünkü değil bir sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artırım beklediğini açıkladı. JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli ise 100 baz puanın da masada olabileceğini belirtti.

EN SON 1994'TE YAPMIŞTI

CME Group'un piyasalar tarafından takip edilen Fed izleme aracında 75 baz puanlık faiz artırımına bugün itibarıyla yüzde 97 ihtimal verildi. Eğer bu ihtimal akşam 21.00'd gerçeğe dönüşürse Fed Kasım 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş olacak.

Tabii halen Fed'den 50 baz puan artırım beklentisini koruyan kurumlar da mevcut. İşte çeşitli kurumların bugünkü toplantıya ilişkin faiz artırım beklentileri:

Kurum Beklenti (baz puan) Deutsche Bank +75 Goldman Sachs +75 JPMorgan +75 SocGen +75 Nomura +75 Jefferies +75 Wells Fargo +75 TD +75 BNP +50 Bank of America +50 Morgan Stanley +50 Credit Suisse +50 Citi +50 HSBC +50 Standard Chartered +50

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 75 baz puanlık bir artırım fiyatlara yansımaya başlasa da halen pek çok kurum 50 baz puanlık artırım beklentisinde değişikliğe gitmedi. Dolayısıyla bu akşam iki yönde de sürprizler yaşanabilir.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Tabii son günlerde 75 baz puanlık artırım ihtimalinin fiyatlara yansıması ABD varlıklarına talebi artırdı. Dolar endeksi dün 105.65 seviyesine yükselerek 20 yılın zirvesini gördü.

Benzer şekilde ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de yüzde 3.46 ile 11 yılın zirvesine ulaştı. Fed'in sıkılaştırma adımlarının