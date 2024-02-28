Tüm acil numaralar listesi: Acil durum telefon numaraları kaç?

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Türkiye için acil numaralar listesi vardır ve bu listedeki telefon numaraları zaman zaman güncellenir. Bu gibi durumlarda bunun haberi, resmî kurumlar tarafından vatandaşlara duyurulur. İşte önemli telefon numaraları listesi;

Acil Durumlarda Aranacak Numaralar Hangileri?

Ülkemizde 2021 yılında yapılan yeni bir duyuruyla tüm acil telefon numaraları tek bir numara üzerinde toplanmıştır. Bu duyuru, Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılmıştır. Toplamda 4 dilde hizmet veren 112 numaralı acil çağrı merkezleri, Polis İmdat Hattı, Sıhhi İmdat Hattı, Yangın İhbar Hattı, Sahil Güvenlik Hattı, Orman Yangın İhbar Hattı, Jandarma İmdat Hattı ve daha birçok numara aranabilir durumdadır.

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Acil çağrı numaraları için yeni bir tek numarada toplanma çağrısı, 2023 yılında 10 ili etkileyen 2023 Kahramanmaraş Depremleri felaketi sonrasında yeniden yapılmıştır. Bu çağrı sonrası İç İşleri Bakanlığı vatandaşlara çalışmaların başladığını duyurmuştur.

Önemli Acil Durum Numaraları Kaç?

Acil durum numaraları tek bir numara üzerinde toplanmadan önce her bir yetkili birimin ayrı bir telefon numarası bulunuyordu. Bu, bilhassa tek başına yaşayan ileri yaştaki insanlar için zorlayıcı olabiliyordu. Bazı durumlarda insanlar, sabit ev telefonunun yakınına acil telefon numaraları listesi koymayı düşünürdü. Söz konusu numaraların tek hat altında toplanmasından önceki acil numaralar listesi aşağıda verilmiştir;

Ambulans çağırma/Hızlı Acil yardım hattı: 112

Elektrik arıza hattı: 186

Yangın ihbar numarası: 177

Su faturası sorgulama ve su arızası hattı: 185

İtfaiye: 110

Jandarma: 156

Sosyal yardım hattı: 144

Polis numarası: 155

Cenaze hizmetleri: 188

Karayolları: 159

Hastane-beyaz kod: 113

Corona için danışma hattı: 184

Zabıta- Büyükşehir Belediye Hizmetleri: 153

Aile içi şiddet yardım hattı: 183

TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları): 131 REKLAM Türkiye’deki tüm acil telefon numaraları, 2021 ile birlikte bir ihbar hattı numarasına bağlanmıştır. Bu da vatandaşlar için önemli ve hayat kolaylaştıran bir gelişme olmuştur. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, artık 112 telefon numarasını arayarak ulaşmak istediği tüm birimleri buraya söyleyerek aramaktadır. Ancak yine de eski sistemdeki acil numaralar devre dışı bırakılmamıştır. Örneğin 110 İtfaiye hattını arayan bir vatandaşın bu numara ile İtfaiye destek birine ulaşmaması gibi bir durum söz konusu değildir.

AFAD Numarası Nedir? Bu noktada birçok kişinin aklına “AFAD numarası kaç?” sorusu gelir. Açılımı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı olan AFAD, 112 numarasının da dâhil olduğu bir destek hattıdır. Ülkemizde acil durumlarda ve doğal afet kaynaklı mağduriyetlerde bu birim hizmet vermektedir. Bu konularda başvuracağınız yetkili tek kurumun adı AFAD’dır. Durumun aciliyeti ve büyüklüğü arttığında ise duruma farklı birimler müdahale edebilir. Ulaştırma, Altyapı, Sağlık, Dış İşleri ve Genel Kurmay Başkanlığı gibi çeşitli birimler, durumun niteliğine göre AFAD’ın işini devralabilir. AFAD için ortak acil yardım hattı numarası 112’dir. Bu hat dışında herhangi bir numara olup olmadığı da bazı kişiler tarafından merak edilir. Söz konusu numara 122’dir. 122 numaralı çağrı merkezi numarası da AFAD kurumuna aittir ve bu kurum altında hizmet verir. Doğal afetler sonucunda yaşanan acil durumlarda kişiler 122 numarasını arayarak AFAD’a ulaşabilir ve yardım isteyebilirler. REKLAM

AFAD 122 Nedir? Acil yardım numaraları için kullanılacak bir diğer numara olan ALO 122, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yani AFAD’a ait bir destek hattıdır. Sel, su baskını, patlama, deprem, heyelan, mahsur kalma, boğulma ve kaybolma gibi durumlarda bu hattı arayarak destek istenebilir. Böylesi bir durumla karşı karşıya olduğunuzda 122 numarasını aramanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde 112 numarasını arayarak da yardım isteyebilirsiniz. 112 Acil Destek Hattı’nın Temel Amaçları 112 Acil Destek Hattı’nın diğer numaralar yerine tek bir numarada toplanmasının vatandaşlar için kolaylık yaratacağı düşünülmüştür. Özellikle tek yaşayan yaşlı insanların bu uygulama sayesinde hayatı daha da kolay hale gelmiştir. 112 Acil Hattı’nın amaçları; Acil bir durum oluşması durumunda tek bir numara yerine 112’yi aramak yeterlidir ve sıkıntıya düşünülen konu her ne ise yalnızca burayı aramak yeterli olur.

Acil çağrı alındıktan sonra gereksinim duyulan ekiplerin tümü bu numara koordinasyonuyla en kısa sürede toplanabilir.

Gereksiz ve asılsız çağrılar, kurumlarda iş yükünü artırmakta ve gerçekten acil olan durumların takip edilmesini zorlaştırmaktadır. 112 Acil Destek Hattı, bu gibi durumlarda daha etkin çalışmayı sağlar. Adres değişikliği bildirimi yapma

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