Tülin Yazkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin gündeminin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Sefirin Kızı dizisi ile ekranlara geri dönen Engin Akyürek'in aynı dizide beraber rol aldığı Tülin Yazkan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan bu haberlerin ardından Tülin Yazkan merak konusu oldu.

TÜLİN YAZKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan daha sonra, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.