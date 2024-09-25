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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK Eylül enflasyon 2024: Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

        TÜİK Eylül enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

        TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamak üzere. Tüketicileri yakından ilgilendiren aylık veriler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayınladığı beklenti anketinde, ay sonunda TÜFE'nin yüzde 2,22 olacağını öngördü. Peki TÜİK Eylül enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 07:38
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        • 1

          Eylül ayının bitimine az bir süre kala gözler enflasyon rakamlarına döndü. TÜİK, Eylül enflasyonunu Ekim ayında açıklayacak. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketini yayınladı. Ankette aylık TÜFE beklentisinde değişikliğe gidilmedi. Peki, TÜİK Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          EYLÜL AYINDA TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

        • 4

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00’ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,06 olasılıkla yüzde 13,00 – 16,99 aralığında, yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında,yüzde 9,38 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,52‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 59,26'sının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 12,96'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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