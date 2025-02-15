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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur Aydın'dan, Tuğba Turanbayburt'a vekâlet isyanı - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur Aydın'dan, Tuğba Turanbayburt'a vekâlet isyanı

        Tuğçe Tayfur Aydın, Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Turanbayburt'un büyük kızı Tuğba Turanbayburt'un 'Tuğçe Tayfur Store' markasında 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için avukata vekâlet sunmasının ardından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:35
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        Vekâlet isyanı
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        Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat ederek sevenlerini yasa boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde, sanatçının 40'ı için memleketi Adana, uzun yıllar yaşadığı Marmaris ve İstanbul'da mevlit okutulmuştu. Çocukları Tuğçe Tayfur Aydın ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutmuştu.

        Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras krizi patlak vermişti. Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde okunan vasiyete göre, sanatçı mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı. Geri kalan miras ise 11 kişi arasında paylaştırılmıştı. Ancak vasiyette adı geçmeyen çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın, karara itiraz etmişti.

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        Öte yandan Ferdi Tayfur, vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile 'Tayfur' soyadının kullanılmaması konusunda davalık olmuştu. Tuğçe Tayfur Aydın, yaptığı bir paylaşımda, babasının eşi Zeliha Hanım’ın büyük kızı Tuğba Turanbayburt’un, 'Tuğçe Tayfur Store' markasında 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için avukata vekâlet verdiğini belirtti.

        "BEN ACI ÇEKİYORUM"

        Tuğçe Tayfur Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım, 'Tuğçe Tayfur Store' markasındaki soyadımı kullanmamam için avukata vekâlet vermiş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından üç gün sonra bu vekâleti vermiş. Anladım, acınız yok, anladım, konu sadece duygusal… Ama siz bir eğitmensiniz, çocuk eğitiyorsunuz. Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim"

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        "İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

        Tuğçe Tayfur Aydın, açıklamasının devamında ise şu sözleri kullandı; "Gelelim bir diğer konuya, ‘Babamın Şarkıları’ albümünü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep ‘Huzurum Kalmadı’, babamın ve benim düetimizle can bulacak. Şimdi ben sizin ve yeğenleriniz yüzünden ayağa kalktım. Acımı, beni sevenlerle buluşarak, hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim. Bu vesileyle de duyurmuş oldum: Babamın eline doğan ve yıllarca tek menajeri olan canı ciğeri Cumali Tayfur, babamın emanetidir ve ben onunla yol yürümekten dolayı çok mutluyum. Tüm konserlerim için Cumali Abime ulaşabilirsiniz. Allah var, gam yok"

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Tuğçe Tayfur
        #Tuğba Turanbayburt
        #ferdi tayfur
        #Zeliha Turanbayburt

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